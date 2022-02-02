Новый премьер-министр Японии готов назвать состав своего кабинета

Парламент Японии большинством голосов поддержал кандидатуру Есихидэ Суги в качестве нового премьер-министра.
За нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) отдали голоса 314 из 462 депутатов ключевой нижней палаты парламента, которая в соответствии с конституцией имеет решающее слово при избрании главы правительства.
В ближайшие часы Суга должен объявить состав своего кабинета. Ожидается, что большинство ключевых постов останется за министрами, входившими в последнее правительство Синдзо Абэ.
В частности, сохранят свои портфели руководитель МИД Тосимицу Мотэги, глава Минфина Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба, а также министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура. Переназначение получит и министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, который отвечает в правительстве за развитие экономических связей с Россией.
Что касается главы Минобороны Таро Коно, то он покинет свой пост, а его место займет Нобуо Киси – младший брат Абэ, который ранее являлся заместителем министра иностранных дел. Коно должны были назначить министром по административным делам и коммуникациям, однако в итоге приняли решение дать ему пост госминистра, ответственного за проведение реформ госслужбы.
Ранее в среду стало известно, что в Японии ушло в отставку правительство премьер-министра Синдзо Абэ. Он ранее покинул свой пост из-за проблем со здоровьем.
А 14 сентября в Японии на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии победил Есихидэ Суга. Он был генеральным секретарем правительства Синдзо Абэ.
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