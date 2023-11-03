Новый пакет военной помощи от Нидерландов: артиллерия и танковые боеприпасы

15:13 03 ноября Киев, Украина





Эту информацию представила министр обороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, в рамках своего двухдневного визита в Украину, она подчеркнула важность поддержки для украинских вооруженных сил в их борьбе. Нидерланды обещают предоставить Украине значительный военный пакет помощи на сумму 500 миллионов евро , включая боеприпасы.Эту информацию представила министр обороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, в рамках своего двухдневного визита в Украину, она подчеркнула важность поддержки для украинских вооруженных сил в их борьбе.

"Украинцам необходима наша помощь, чтобы продолжить сопротивление, и в данном случае, речь идет о поставках боеприпасов. Мы готовы предоставить Украине новый пакет военной помощи", - сказала она.

По словам министра, этот военный пакет будет поставлен Украине до середины следующего года, и его общая стоимость составит около 500 миллионов евро. Из этой суммы примерно 260 миллионов евро будет выделено на артиллерийские снаряды, а оставшиеся 240 миллионов евро будут направлены на поставку боеприпасов для танков.



Министр подчеркнула, что Нидерланды готовы продолжать оказывать военную помощь Украине в том объеме, в котором это необходимо, подтверждая свою готовность поддерживать страну в ее борьбе.