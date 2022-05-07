Новый год в милиции. В Минске более 300 задержанных

06:20 07 декабря Киев, Украина

6 декабря в разных районах белорусской столицы прошли протестные акции оппозиции. Несмотря на отпор и аресты со стороны силовиков, вечером акции повторились вновь.



По данным правозащитной организации "Вясна", задержаны не менее 313 человек. Кроме



В то же время, БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании более 300 человек только в столице. В публикации отмечается, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей". По данным правозащитной организации "Вясна", задержаны не менее 313 человек. Кроме Минска , есть задержанные в Витебске, Логойске, Смолевичах, Бресте, Хатежино и Гродно.В то же время, БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома сообщили о задержании более 300 человек только в столице. В публикации отмечается, что "некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей".

Санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиями сотрудников милиции в Беларуси предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение, в совокупности 30 суток ареста. Поэтому у задержанных "есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции".