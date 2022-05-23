Новый год в Хорватии начнется с новыми карантинными ограничениями

21:10 18 декабря Киев, Украина

В целях безопасности собственных граждан правительство Хорватии намерено с 23 декабря по 8 января ввести полный запрет на перемещения между регионами страны.



По словам министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, карантин ужесточают, чтобы после Рождества и Нового года число заражений резко не увеличилось.



Теперь в одном помещении смогут собраться не более двух семей, состоящих из десяти человек.



Однако, вводить ограничения на публичные мероприятия не будут, чтобы позволить верующим посетить рождественские богослужения 24 и 25 декабря.



Такое решение вызвало противоречивую реакцию у общества. По мнению некоторых хорватов, «церковь — не единственное место, где верующие могут молиться».



В Хорватии всего было зарегистрировано почти 200 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 3 тысяч пациентов с коронавирусом умерли, почти 170 тысяч выздоровели.