Новый глава Минобороны Германии принял присягу в Бундестаге

12:20 19 января Киев, Украина

Борис Писториус получил свидетельство о назначении министром обороны Германии и принял присягу. Затем он будет представлен солдатам и руководству в Министерстве обороны ФРГ.





Об этом сообщают СМИ в четверг, 19 января.



Указано, что свидетельство о назначении вручил Писториусу во дворце Бельвю федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы должны реагировать на угрозы, которые также направлены против нас. В этой среде новых угроз и геополитических изменений сейчас крайне важно сделать Бундесвер способным к сдерживанию и готовым к обороне", – заявил президент ФРГ.

Он отметил, что 24 февраля 2022 года погрузило Украину, а также Германию во время, которое все считали позади – время войны и насилия, время опасности. Этот эпохальный перелом изменил Европу, он изменил политику Германии, а также изменил задачи федерального Министерства обороны.



Штайнмайер призвал Писториуса не терять времени, поскольку Германия, как сильная страна в центре Европы, несет ответственность не только за себя, но и за других.



Штайнмайер сказал, что Писториус занимает должность министра обороны в период угрозы и опасности, которых Германия не знала в течение длительного времени, для Германии началась "эпоха встречного ветра".



Он отметил, что новому министру необходимо немедленно начать международные контакты. Для всех будущих вызовов и необходимых реформ сейчас нужны холодная голова, крепкие нервы, лидерство, четкая речь и политический опыт, добавил президент ФРГ.





