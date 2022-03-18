Новый глава Ирана заявил, что не собирается встречаться с Байденом для обсуждения вопроса снятия санкций

08:43 22 июня Киев, Украина

Новый президент Ирана Ибрагим Раиси потребовал, чтобы США отменили все "репрессивные санкции против иранского народа", но отказался от встречи с главой США Джо Байденом, чтобы обсудить этот вопрос.

Такое заявление политик сделал на своей первой пресс-конференции, 21 июня.



Так, Раиси призвал Вашингтон немедленно вернуться к соглашению 2015 года и отменить все наложенные ранее на Иран санкции.

"Я говорю Соединенным Штатам, что вы были обязаны отменить санкции в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, но вы этого не сделали… Я также говорю Европе, чтобы она не подвергалась давлению со стороны Соединенных Штатов и делала то, что обязалась делать", — сказал он.

Раиси обещал, что страна продолжит участвовать в переговорах по иранской ядерной программе, но только если они «будут обеспечивать интересы страны». По некоторым оценкам, Вашингтон и другие западные столицы ждут как минимум несколько лет тяжелого переговорного процесса.

Президентские выборы прошли в Иране 18 июня. О победе Раиси, занимавшего должность председателя Верховного суда, стало известно 19 июня. Политик находится под санкциями США по обвинению в преследовании и казнях политзаключенных в 1980-х годах.