Новый глава ЦРУ - бывший посол США в России

12:27 20 Март Киев, Украина

Вот что теперь связывает РФ с Центральным разведуправлением США: новый глава ЦРУ как никто другой знает Россию изнутри. Экс-посол США в Москве Уильям Бернс имеет 30-летний стаж дипломата. Из них более 20-ти лет он служил послом США в Москве.

В феврале, во время слушаний в Сенате по вопросу утверждения его в должности директора ЦРУ Бернс сказал о России, что она, хотя и теряет влияние по многим направлениям, все же остается разрушительной силой и потенциальной угрозой. А Китай назвал "самым масштабным геополитическим испытанием для США".

Бёрнс владеет русским и арабским языками. Он станет первым карьерным дипломатом, возглавившим ЦРУ.

В WikiLeaks было опубликовано ряд депеш Бернса. После выхода в отставку с дипломатической службы в 2014 году будущий глава ЦРУ написал книгу воспоминаний «The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal».

В книге описаны события, к которым Бёрнс имел непосредственное отношение как дипломат: операция «Буря в пустыне» (1991), распад Югославии (1999), расширение НАТО и др. Имея более чем 20-летний активный опыт работы на советском, а затем российском направлении, Бёрнс описывает подробности развития российско-американских отношений и объясняет почему в итоге они зашли в тупик.