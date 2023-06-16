Новый этап "спецоперации": москву атаковали беспилотники

09:33 30 мая Киев, Украина

Сегодня ночью около 25 дронов совершили атаку на москву. Большинство из них сбили на подлете, но 3 беспилотника попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.

Мэр москвы сергей собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА "в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". При этом он указал, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.

Впоследствии на месте инцидента были обнаружены обломки, похожие на части беспилотника, после чего территорию оцепили.

В городе глушат GPS. В москве и области введен план «Тайфун». Он подразумевает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации

последствий ЧС.

В свою очередь местные Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки есть пострадавшие.

"Многоэтажка на Ленинском проспекте атакована беспилотником в москве. По предварительной информации, есть раненые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны сбивали и в Подмосковье.