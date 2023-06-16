Новый этап "спецоперации": москву атаковали беспилотники

09:33 30 мая Киев, Украина

Сегодня ночью около 25 дронов совершили атаку на москву. Большинство из них сбили на подлете, но 3 беспилотника попали в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова. 
 
Мэр москвы сергей собянин сообщил, что в результате атаки БПЛА "в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". При этом он указал, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.
 
Впоследствии на месте инцидента были обнаружены обломки, похожие на части беспилотника, после чего территорию оцепили.
 
В городе глушат GPS. В москве и области введен план «Тайфун». Он подразумевает сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации
последствий ЧС.
 
В свою очередь местные Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки есть пострадавшие.
"Многоэтажка на Ленинском проспекте атакована беспилотником в москве. По предварительной информации, есть раненые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны сбивали и в Подмосковье.
"Два беспилотника были сбиты в Истринском районе Подмосковья с разницей в полчаса. Летели они со стороны элитного поселка Бенилюкс в сторону Красногорска на высоте 30-40 метров. Затем раздались два хлопка, предположительно, от работы систем ПВО", - пишет Telegram-канал Mash.