Новый бункер хозяина Кремля

Глава Российской Федерации похвастался новым бункером и рассказал, что этот пункт управления стратегическими ядерными силами защищен практически от всех внешних воздействий.
Возможность командования ядерным оружием необходимо обеспечить «даже в случае нанесения ядерного удара» по стране, подчеркнул президент.
Совещание по ядерному оружию у Путина — второе за последние два дня. Накануне президент встречался с высокопоставленными военными и представителями предприятий ОПК, напомнив им о необходимости продолжать производство ракет и бомб.
Сохранение такого баланса сил, по словам Путина, "сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении России".
Он также призвал учитывать появление целого ряда потенциально опасных внешних факторов, в том числе расширение военного присутствия НАТО вблизи российских границ.
Он также призвал учитывать появление целого ряда потенциально опасных внешних факторов, в том числе расширение военного присутствия НАТО вблизи российских границ.
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