Новый беспилотник Bayraktar TB3 прошел лётное испытание

09:48 02 ноября Киев, Украина

Новый беспилотник Bayraktar TB3 турецкой компании Baykar прошел 4-часовое лётное испытание, сообщил глава совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар в соцсети Х (бывший Твиттер).

"Bayraktar TB3 успешно завершил второе летное испытание, которое длилось 4 часа", - говорится в сообщении.

#BayraktarTB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️🚀



Adım adım Mavi Vatan'a...🌊🇹🇷#BayraktarTB3 2nd Flight Test ✈️⚓️🚀#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/2FdOCwTf06 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 1, 2023

Боевой беспилотник Bayraktar TB3 способен совершать взлет и посадку на авианосце с короткой взлетно-посадочной полосой, отмечается на сайте компании Baykar. Кроме задач разведки и наблюдения, беспилотник может поражать целые ракеты, расположенные под его крыльями.



Особенностью конструкции беспилотника являются его складные крылья, позволяющие использовать его на авианосцах. Размах крыльев составляет 14 метров, длина БПЛА 8,35 м, высота 2,6 м. Максимальный взлетный вес – 1450 кг. Крейсерская скорость – 125 узлов, максимальная –160 узлов. Грузоподъемность 280 кг. Продолжительность работы Bayraktar TB3 без дозарядки составляет более 24 часов.



Беспилотник способен совершать автономные взлет и посадку, им можно удаленно управлять на значительных расстояниях благодаря возможностям связи в режиме прямой видимости и вне прямой видимости.



В конце октября беспилотник Bayraktar TB3 прошел тест на скорость движения.