Новые запреты талибов: женщинам запрещено посещать национальный парк в Афганистане

Захватившие власть в Афганистане Талибы продолжают устанавливать строгие ограничения для женщин в стране. По последним данным, женщинам запрещено посещать известный национальный парк Банд-е-Амир, как сообщает The Guardian.
Исполняющий обязанности министра в так называемом "министерстве пороков и добродетелей", Мохаммад Халид Ханафи, официально объявил о новом ограничении, заявив, что "посещение туристических объектов теперь не является обязательным для женщин". Основной причиной для введения запрета является, по их словам, несоблюдение женщинами традиционного стиля одежды, включая хиджаб, при посещении парка.
Также, Талибы закрыли многие средние школы для девочек, а также запретили женщинам получать высшее образование в университетах. Кроме того, множество женщин, работавших в сфере гуманитарной помощи, потеряли свои рабочие места. Примечательно, что большинство общественных мест, включая бани, спортивные залы, салоны красоты и даже парки, также были закрыты для женщин.
Исполняющий обязанности министра в так называемом "министерстве пороков и добродетелей", Мохаммад Халид Ханафи, официально объявил о новом ограничении, заявив, что "посещение туристических объектов теперь не является обязательным для женщин". Основной причиной для введения запрета является, по их словам, несоблюдение женщинами традиционного стиля одежды, включая хиджаб, при посещении парка.
Также, Талибы закрыли многие средние школы для девочек, а также запретили женщинам получать высшее образование в университетах. Кроме того, множество женщин, работавших в сфере гуманитарной помощи, потеряли свои рабочие места. Примечательно, что большинство общественных мест, включая бани, спортивные залы, салоны красоты и даже парки, также были закрыты для женщин.
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