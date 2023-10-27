Новые санкции США: удар по финансированию ХАМАС и иранского КСИР

Соединенные Штаты ввели новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции".
Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.
Как отмечается в пресс-релизе, ограничения применяются против активов в инвестиционном портфеле ХАМАС и против людей, способствующих уклонению от санкций, связанных с группировкой компаний.
Как отмечается в пресс-релизе, ограничения применяются против активов в инвестиционном портфеле ХАМАС и против людей, способствующих уклонению от санкций, связанных с группировкой компаний.
В Минфине проинформировали, что санкции введены против лиц, которые играют ключевую роль в управлении компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС в обход санкций, наложенных Соединенными Штатами ранее.
Ограничения подчеркивают критическую роль, которую играет Иран в предоставлении финансовой, материально-технической и оперативной поддержки ХАМАС.
Следовательно, под санкции попали:
- гражданин Иордании, проживающий в Тегеране и, по данным США, является представителем ХАМАС в Иране;
- должностные лица КСИРа, обучающие и оказывающие помощь членам группировки и другим боевикам;
- командир базирующейся в Иране спецназначения Сухопутных войск КСИР;
- компании, базирующиеся в Судане и Испании;
- акционеры компании в Турции, ранее входившей в инвестиционный портфель ХАМАС.
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