Новые санкции США: удар по финансированию ХАМАС и иранского КСИР

15:52 27 октября Киев, Украина

Соединенные Штаты ввели новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции".
 
Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Как отмечается в пресс-релизе, ограничения применяются против активов в инвестиционном портфеле ХАМАС и против людей, способствующих уклонению от санкций, связанных с группировкой компаний.
"Действия отмечают приверженность США уничтожению сетей финансирования ХАМАС путем применения антитеррористических санкций и работы с партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности использовать мировую финансовую систему", — указали в ведомстве.
В Минфине проинформировали, что санкции введены против лиц, которые играют ключевую роль в управлении компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС в обход санкций, наложенных Соединенными Штатами ранее.

Ограничения подчеркивают критическую роль, которую играет Иран в предоставлении финансовой, материально-технической и оперативной поддержки ХАМАС.

Следовательно, под санкции попали:
  • гражданин Иордании, проживающий в Тегеране и, по данным США, является представителем ХАМАС в Иране;
  • должностные лица КСИРа, обучающие и оказывающие помощь членам группировки и другим боевикам;
  • командир базирующейся в Иране спецназначения Сухопутных войск КСИР;
  • компании, базирующиеся в Судане и Испании;
  • акционеры компании в Турции, ранее входившей в инвестиционный портфель ХАМАС.
"Портфель инвестиций ХАМАС оценивается в сотни миллионов долларов и охватывает компании в Турции, Судане, Алжире, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах", - подытожили в министерстве финансов.