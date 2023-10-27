Новые санкции США: удар по финансированию ХАМАС и иранского КСИР

15:52 27 октября Киев, Украина

Соединенные Штаты ввели новые санкции против палестинской группировки ХАМАС и представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.



Как отмечается в пресс-релизе, ограничения применяются против активов в инвестиционном портфеле ХАМАС и против людей, способствующих уклонению от санкций, связанных с группировкой компаний.

"Действия отмечают приверженность США уничтожению сетей финансирования ХАМАС путем применения антитеррористических санкций и работы с партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности использовать мировую финансовую систему", — указали в ведомстве.

В Минфине проинформировали, что санкции введены против лиц, которые играют ключевую роль в управлении компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС в обход санкций, наложенных Соединенными Штатами ранее.



Ограничения подчеркивают критическую роль, которую играет Иран в предоставлении финансовой, материально-технической и оперативной поддержки ХАМАС.



Следовательно, под санкции попали:

гражданин Иордании, проживающий в Тегеране и, по данным США, является представителем ХАМАС в Иране;

должностные лица КСИРа , обучающие и оказывающие помощь членам группировки и другим боевикам;

, обучающие и оказывающие помощь членам группировки и другим боевикам; командир базирующейся в Иране спецназначения Сухопутных войск КСИР;

компании, базирующиеся в Судане и Испании;

акционеры компании в Турции, ранее входившей в инвестиционный портфель ХАМАС.