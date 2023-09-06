Новые санкции США против беларуси: ограничения для режима лукашенко и его структур

20:31 09 августа Киев, Украина

Минфин США ввел санкции против восьми физлиц и пяти организаций в беларуси из-за продолжающихся режимом лукашенко репрессий и подавления свобод граждан.

Ограничительные мероприятия приурочены к трем годам после проведения сфальсифицированных выборов в республике.

Об этом сообщает Минфин США.

"Эти действия направлены против нескольких учреждений, причастных к продолжению репрессий белорусским режимом по гражданскому обществу, соучастию в неоправданной войне рф в Украине и обогащении лидера репрессивного белорусского режима александра лукашенко", - отметили в Минфине.

Так, санкции введены против трех государственных предприятий (ГП) беларуси, среди которых:

авиакомпания «Белавиа»;

директор дочерней компании одного из ГП;

правительственного органа беларуси (в составе комитета Госконтроля РБ) и четырех его сотрудников.

Ограничения введены также против трех лиц, способствующих уклонению от санкций лукашенко. Кроме того, самолет EW-301PJ, принадлежащий "Белавиа", определен как заблокированное имущество.