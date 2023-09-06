Новые санкции США против беларуси: ограничения для режима лукашенко и его структур

Минфин США ввел санкции против восьми физлиц и пяти организаций в беларуси из-за продолжающихся режимом лукашенко репрессий и подавления свобод граждан.
Ограничительные мероприятия приурочены к трем годам после проведения сфальсифицированных выборов в республике.
Об этом сообщает Минфин США.
Так, санкции введены против трех государственных предприятий (ГП) беларуси, среди которых:
- авиакомпания «Белавиа»;
- директор дочерней компании одного из ГП;
- правительственного органа беларуси (в составе комитета Госконтроля РБ) и четырех его сотрудников.
Ограничения введены также против трех лиц, способствующих уклонению от санкций лукашенко. Кроме того, самолет EW-301PJ, принадлежащий "Белавиа", определен как заблокированное имущество.
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