Новые санкции: США наказывают турецкие компании за помощь россии

США вводят санкции против 5 турецких компаний и одного гражданина за помощь россии в обход санкций, заявил высокопоставленный представитель американского Минфина.
Об этом сообщает Reuters.
Санкции будут применены к морским и коммерческим компаниям, которых Соединенные Штаты обвиняет в содействии ремонту судов и кораблей, связанных с российским Министерством обороны, находящихся в списке санкций, а также в перевозке товаров двойного назначения.
Турецкие организации будут включены в пакет новых санкций США против россии, который включает в себя более 150 предприятий, организаций и физических лиц.
Сообщалось, что в условиях широкомасштабного вторжения россии в Украину, Турция с начала 2023 года увеличила экспорт на территорию рф на $1,7 млрд.
Санкции будут применены к морским и коммерческим компаниям, которых Соединенные Штаты обвиняет в содействии ремонту судов и кораблей, связанных с российским Министерством обороны, находящихся в списке санкций, а также в перевозке товаров двойного назначения.
Турецкие организации будут включены в пакет новых санкций США против россии, который включает в себя более 150 предприятий, организаций и физических лиц.
Сообщалось, что в условиях широкомасштабного вторжения россии в Украину, Турция с начала 2023 года увеличила экспорт на территорию рф на $1,7 млрд.
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