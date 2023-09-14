Новые санкции: США наказывают турецкие компании за помощь россии

17:51 14 сентября Киев, Украина

США вводят санкции против 5 турецких компаний и одного гражданина за помощь россии в обход санкций, заявил высокопоставленный представитель американского Минфина.
 
Об этом сообщает Reuters.

Санкции будут применены к морским и коммерческим компаниям, которых Соединенные Штаты обвиняет в содействии ремонту судов и кораблей, связанных с российским Министерством обороны, находящихся в списке санкций, а также в перевозке товаров двойного назначения.

Турецкие организации будут включены в пакет новых санкций США против россии, который включает в себя более 150 предприятий, организаций и физических лиц.

Сообщалось, что в условиях широкомасштабного вторжения россии в Украину, Турция с начала 2023 года увеличила экспорт на территорию рф на $1,7 млрд.