Новые санкции: США наказывают турецкие компании за помощь россии

Об этом сообщаетСанкции будут применены к морским и коммерческим компаниям, которых Соединенные Штаты обвиняет в содействии ремонту судов и кораблей, связанных с российским Министерством обороны, находящихся в списке санкций, а также в перевозке товаров двойного назначения.Турецкие организации будут включены в пакет новых санкций США против россии, который включает в себя более 150 предприятий, организаций и физических лиц.Сообщалось, что в условиях широкомасштабного вторжения россии в Украину, Турция с начала 2023 года увеличила экспорт на территорию рф на $1,7 млрд.