Новые санкции Пентагона против Китая

Из опубликованного вчера, 28 августа, пресс-релизе Министерства обороны США стало известно, что «черный» список Пентагона в отношении Китая увеличился. В так называемый санкционный список были включены еще 11 китайских компаний, осуществляющих свою деятельность на территории США. По информации министерства, эти предприятия задействованы в военной программе китайского правительства.

"Сегодня Минобороны опубликовало наименования дополнительных "коммунистических китайских военных компаний", действующих прямо или косвенно в США", - сообщила пресс-служба.

Как известно, изначальный санкционный список был составлен и направлен в Конгресс США в июне, в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei.

США расширяют санкции против китайской Huawei

Как сообщалось, ранее Министерство торговли США внесло в свой "черный список" 24 китайские госкомпании "за их роль в оказании помощи военным КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море".