Новые подробности о жертвах теракта в Ницце

12:27 30 октября Киев, Украина

Жертвами кровавого теракта в церкви Нотр-Дам стали давние прихожане. Мужчина работал при церкви в базилике более 10 лет, у него осталось двое детей. И женщина, родом из Бразилии, мать троих детей. Данных о третьей жертве пока нет.



Об этом пишет The Guardian.



55-летний Винсент Локес, которому террорист перерезал горло, был найден внутри церкви. Локес был набожным католиком и в течение десяти лет работал в базилике, где помогал проводить подготовку к причастиям и мессам. Также он приветствовал посетителей и верующих утром.

Лаура Мале, прихожанка церкви Нотр-Дам, сказала: "Я настолько шокирована. Я все еще представляю, все еще вижу, как он идет, зажигая свечи. А теперь я думаю: "Его больше нет".

Бразильские СМИ назвали и другую жертву: мать троих детей Симоне Баррето Сильва. Сильва получила несколько ножевых ранений внутри базилики. Она была тяжело ранена, но ей удалось убежать из здания, после чего она упала в соседнем баре. Медики рассказали, что ее последними словами было "Передайте моим детям, что я их люблю". Сильва, родом из Сальвадора на атлантическом побережье Бразилии, 30 лет прожила в Париже.



Имя третьей жертвы не называется. Известно, что это была 60-летняя женщина, которая пришла в базилику утром, чтобы помолиться, когда на нее жестоко напали в церкви.



В Ницце после теракта удвоили количество охраны вблизи школ и храмов.