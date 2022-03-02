Новую Зеландию накрыли ливни, объявлено чрезвычайное положение

13:59 31 Май Киев, Украина

В новозеландском Кентербери выпали сильнейшие за последние 100 лет ливни. Уровень воды в реках поднялся. Власти объявили чрезвычайное положение.



Об этом сообщает Sky News.



Разрушено три моста. Власти вынуждены были закрыть 19 дорог, школы и офисы и эвакуировать сотни людей.



Больше всего пострадала провинция Кентербери на Южном острове страны, где за ночь пришлось эвакуировать не менее 300 домов.





Силы обороны Новой Зеландии задействовали вертолеты, чтобы спасти некоторых людей.



Мэр города Ашбертон Нил Браун заявил, что половину города нужно будет эвакуировать, если дамбы реки прорвутся.