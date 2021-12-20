Новости с польско-белорусской границы

На протяжении минувших суток 9 декабря Пограничной службой Польши была зафиксирована 121 попытка пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.
Об этом польские пограничники сообщают в Twitter.
Также польская сторона вынесла восемь решений о выезде с территории Республики Польша лиц, незаконно попавших на территорию страны раньше. Погодные условия создают дополнительные сложности для работы силовиков.
На участке, охраняемом пограничным заставой в Наревце, группа из нескольких человек пыталась попасть на территорию Польши из-за ранее поврежденного ограждения.
Патруль пограничников вблизи пункта пропуска «Кузница» преследовал гражданина Сирии, пытавшегося доставить в границу машину пятерых мигрантов из Ирака. Во время погони польским пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы.
Также за сутки в Польшу въехали 80 граждан Беларуси, которых действующий белорусский режим преследовал из-за оппозиционной деятельности.
Также польская сторона вынесла восемь решений о выезде с территории Республики Польша лиц, незаконно попавших на территорию страны раньше. Погодные условия создают дополнительные сложности для работы силовиков.
На участке, охраняемом пограничным заставой в Наревце, группа из нескольких человек пыталась попасть на территорию Польши из-за ранее поврежденного ограждения.
Патруль пограничников вблизи пункта пропуска «Кузница» преследовал гражданина Сирии, пытавшегося доставить в границу машину пятерых мигрантов из Ирака. Во время погони польским пограничникам пришлось произвести предупредительные выстрелы.
Также за сутки в Польшу въехали 80 граждан Беларуси, которых действующий белорусский режим преследовал из-за оппозиционной деятельности.
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