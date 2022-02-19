Новое правительство Ливии готовится получить вотум доверия в парламенте

11:12 17 Февраль Киев, Украина





Сказать, что политическая ситуация в Ливии запутана, было бы преуменьшением.



И действующий премьер-министр Абдула Хамид Дбейб, и бывший министр внутренних дел Фатхи Башага, человек, назначенный парламентом на его место, пользуются значительной поддержкой среди ополченцев, которые контролируют большие территории на западе Ливии. Оба мужчины также из западного портового города Мисурата, где разделенная лояльность делает еще более неясным, кто из них победит.



Халед аль-Мешри, возглавляющий Высший государственный совет страны в Триполи, оспаривает легитимность нового правительства. Однако парламент, базирующийся в восточном городе Тобрук, настаивает на том, что мандат премьер-министра Дбейба истек 24 декабря и что всенародно избранный орган имеет право назначить преемника.



Фатхи Милами, советник спикера ливийского парламента Агилы Салеха, настаивает на том, что новое правительство во главе с Башагой будет править, что бы кто ни говорил, потому что парламент имеет право назначать его. Поскольку парламент Ливии, который заседает в восточном городе Тобрук, готовится утвердить новое правительство национального единства на следующей неделе, Высший государственный совет страны заявляет, что парламент должен был проконсультироваться с ним, прежде чем смещать действующего премьер-министра Абдулу Хамида Дбейбу. Дбейба отказывается уходить в отставку, и пока неясно, как будет развиваться ситуация.Сказать, что политическая ситуация в Ливии запутана, было бы преуменьшением.И действующий премьер-министр Абдула Хамид Дбейб, и бывший министр внутренних дел Фатхи Башага, человек, назначенный парламентом на его место, пользуются значительной поддержкой среди ополченцев, которые контролируют большие территории на западе Ливии. Оба мужчины также из западного портового города Мисурата, где разделенная лояльность делает еще более неясным, кто из них победит.Халед аль-Мешри, возглавляющий Высший государственный совет страны в Триполи, оспаривает легитимность нового правительства. Однако парламент, базирующийся в восточном городе Тобрук, настаивает на том, что мандат премьер-министра Дбейба истек 24 декабря и что всенародно избранный орган имеет право назначить преемника.Фатхи Милами, советник спикера ливийского парламента Агилы Салеха, настаивает на том, что новое правительство во главе с Башагой будет править, что бы кто ни говорил, потому что парламент имеет право назначать его.

"Новое правительство станет официальным, как только парламент выразит ему вотум доверия. Парламент принял свое решение, добавляет он, и новое правительство вступит в должность после его утверждения", - сказал Милами.

Мохаммед Хамуда, пресс-секретарь действующего премьер-министра Дбейба и его правительства, настаивает на том, что решение о назначении нового правительства не было сделано парламентом после консультаций с Высшим государственным советом и поэтому является незаконным.



Он говорит, что назначение нового премьер-министра является обязанностью Высшего государственного совета, а парламент должен одобрить его новое правительство. Он утверждает, что шаги, предпринятые парламентом, были предприняты в одностороннем порядке, без согласования с Государственным советом.



Аналитик по безопасности Ливии Ая Бурвейла заявила, что Башага «должен предложить план интеграции всех ополченцев в существующую национальную армию» и «начать меры по укреплению доверия», учитывая сложность задачи.



В настоящее время ситуация на большей части территории Ливии остается спокойной, и ни одно из сил ополчения на местах, похоже, не отреагировало очень резко на назначение нового премьер-министра. Однако это может измениться, как только парламент выразит вотум доверия новому правительству Фатхи Башаги.