08:20 06 Декабрь Киев, Украина

Свободные демократы Германии, выступающие за бизнес, в воскресенье одобрили сделку по формированию нового правительства с двумя левоцентристскими партиями, что приблизило назначенного канцлером Олафа Шольца к вступлению в должность нового лидера страны на этой неделе.



В прошлом месяце «Свободные демократы» достигли соглашения о формировании коалиции с социал-демократами Шольца и защитниками окружающей среды «Зелеными», фактически переходя проход, чтобы объединиться с двумя партиями.



Делегаты проголосовали за одобрение соглашения 535 голосами против 37 при восьми воздержавшихся. После того, как социал-демократы подавляющим большинством поддержали его в субботу, осталось только одно препятствие, прежде чем парламент сможет избрать Шольца в среду. Это голосование Зеленых, которое пройдет сегодня, 6 декабря.



Новое правительство Германии стремится активизировать усилия по борьбе с изменением климата и сделать больше для модернизации страны, включая улучшение ее заведомо плохой сотовой связи и интернет-сетей. Оно также планирует более либеральную социальную политику, включая легализацию продажи каннабиса в рекреационных целях и облегчение пути к немецкому гражданству, а также обещает активизировать усилия по депортации иммигрантов, не получивших убежища.



По настоянию свободных демократов потенциальные партнеры заявили, что не будут повышать налоги или ослаблять ограничения на накопление долгов. Линднер собирается стать новым министром финансов Германии, и партия также получит министерства транспорта, юстиции и образования.