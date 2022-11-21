Новая Зеландия ввела новые санкции против россии и беларуси

16:30 21 ноября Киев, Украина

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута заявила о внедрении новых санкций против граждан россии и беларуси.



Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Новая Зеландия впервые выступила против властимущих и богачей россии, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего в мае и сентябре были введены дальнейшие санкции. Они сейчас направлены против 22 членов элиты, которые оказывают поддержку незаконному вторжению в Украину и были вознаграждены за свою лояльность состоянием и влиянием", - заявила Махута.

Отмечается, что под санкции попали дочери путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети спикера кремля дмитрия пескова (уже под санкциями), председатель Центробанка россии Эльвира Набиуллина, а также жена и сын александра лукашенко (уже под санкциями).



Кроме того, санкции введены в отношении четырех юридических лиц, имеющих экономическое или стратегическое значение для россии в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования.

"Сегодняшние санкции продолжают демонстрировать наше ясное осуждение угроз суверенитета Украины и человеческих жертв этой незаконной войны", - заявила глава МИД Новой Зеландии.

В настоящее время страна уже ввела санкции против более 1200 физических и юридических лиц россии, а также другие меры, которые привели к значительному сокращению двусторонней торговли в россии.