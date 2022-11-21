Новая Зеландия ввела новые санкции против россии и беларуси

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута заявила о внедрении новых санкций против граждан россии и беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что под санкции попали дочери путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети спикера кремля дмитрия пескова (уже под санкциями), председатель Центробанка россии Эльвира Набиуллина, а также жена и сын александра лукашенко (уже под санкциями).
Кроме того, санкции введены в отношении четырех юридических лиц, имеющих экономическое или стратегическое значение для россии в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования.
Кроме того, санкции введены в отношении четырех юридических лиц, имеющих экономическое или стратегическое значение для россии в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования.
В настоящее время страна уже ввела санкции против более 1200 физических и юридических лиц россии, а также другие меры, которые привели к значительному сокращению двусторонней торговли в россии.
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