Новая Зеландия уходит на трехдневный локдаун из-за одного случая COVID

17:43 17 августа Киев, Украина

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении общенациональной изоляции после того, как в крупнейшем городе Окленде был обнаружен новый случай COVID-19.

Как отмечается, карантин вводится на всей территории страны сроком на три дня. В самом большом новозеландском городе Окленде, где и выявлен новый случай COVID-19, локдаун продлится неделю.



По словам премьер-министра, власти предполагают, что новый случай может быть связан со штаммом «Дельта», однако это пока не подтверждено.



Согласно данным сайта Worldometer, от начала пандемии коронавируса в Новой Зеландии обнаружили 2 926 случаев заражения, вылечились 2 857 пациентов, умерло 26 человек. На карантине остаются 43 человека.