Новая Зеландия планирует исторические санкции против России из-за вторжения в Украину

Ожидается, что на этой неделе будет принят новаторский закон, позволяющий Новой Зеландии замораживать активы тех, кто связан с Россией.
Новый законопроект о санкциях против России — в ответ на ее вторжение в Украину — позволит властям преследовать отдельных лиц, услуги, компании и активы. Новое законодательство позволит Новой Зеландии впервые вводить санкции против отдельной страны.
Южнотихоокеанская страна могла применять санкции только тогда, когда их ввел Совет Безопасности ООН. Однако вето России в совете помешало этому.
Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что односторонние санкции ее правительства, вызванные вторжением в Украину, заморозят российские активы в Новой Зеландии и не позволят суперъяхтам, кораблям и самолетам, принадлежащим преследуемым лицам, войти в воды или воздушное пространство страны. Меры будут распространяться на российских олигархов и страны, которые поддерживают Россию, включая Беларусь.
Новый законопроект о санкциях против России — в ответ на ее вторжение в Украину — позволит властям преследовать отдельных лиц, услуги, компании и активы. Новое законодательство позволит Новой Зеландии впервые вводить санкции против отдельной страны.
Южнотихоокеанская страна могла применять санкции только тогда, когда их ввел Совет Безопасности ООН. Однако вето России в совете помешало этому.
Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что односторонние санкции ее правительства, вызванные вторжением в Украину, заморозят российские активы в Новой Зеландии и не позволят суперъяхтам, кораблям и самолетам, принадлежащим преследуемым лицам, войти в воды или воздушное пространство страны. Меры будут распространяться на российских олигархов и страны, которые поддерживают Россию, включая Беларусь.
Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила во вторник, что международные санкции, введенные против России, будут действовать как «стена сопротивления» и послужат сигналом Москве о том, что вторжение в Украину было ошибкой.
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