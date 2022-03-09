Новая Зеландия планирует исторические санкции против России из-за вторжения в Украину

15:42 08 Март Киев, Украина





Новый законопроект о санкциях против России — в ответ на ее вторжение в Украину — позволит властям преследовать отдельных лиц, услуги, компании и активы. Новое законодательство позволит Новой Зеландии впервые вводить



Южнотихоокеанская страна могла применять санкции только тогда, когда их ввел Совет Безопасности ООН. Однако вето России в совете помешало этому.



Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что односторонние санкции ее правительства, вызванные вторжением в Украину, заморозят российские активы в Новой Зеландии и не позволят суперъяхтам, кораблям и самолетам, принадлежащим преследуемым лицам, войти в воды или воздушное пространство страны. Меры будут распространяться на российских олигархов и страны, которые поддерживают Россию, включая Беларусь. Ожидается, что на этой неделе будет принят новаторский закон, позволяющий Новой Зеландии замораживать активы тех, кто связан с Россией.Новый законопроект о санкциях против России — в ответ на ее вторжение в Украину — позволит властям преследовать отдельных лиц, услуги, компании и активы. Новое законодательство позволит Новой Зеландии впервые вводить санкции против отдельной страны.Южнотихоокеанская страна могла применять санкции только тогда, когда их ввел Совет Безопасности ООН. Однако вето России в совете помешало этому.Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что односторонние санкции ее правительства, вызванные вторжением в Украину, заморозят российские активы в Новой Зеландии и не позволят суперъяхтам, кораблям и самолетам, принадлежащим преследуемым лицам, войти в воды или воздушное пространство страны. Меры будут распространяться на российских олигархов и страны, которые поддерживают Россию, включая Беларусь.

«Он будет нацелен на тех, кто имеет экономическое или стратегическое значение для России, включая олигархов. Санкции заморозят активы, расположенные в Новой Зеландии», — сказала она. «Это также не позволит тем, кто находится под санкциями, переместить активы в Новую Зеландию или использовать нашу финансовую систему в качестве лазейки для обхода санкций, которые все чаще вводятся другими странами», заявила Ардерн.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута заявила во вторник, что международные санкции, введенные против России, будут действовать как «стена сопротивления» и послужат сигналом Москве о том, что вторжение в Украину было ошибкой.