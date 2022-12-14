Новая Зеландия первой в мире запретит курение для следующего поколения

Новая Зеландия первой в мире одобрила закон, который с 2023 года запретит курение для следующего поколения, пишет The Guardian.
Это значит, что людям, родившимся с 1 января 2009 и позже, вообще не будут продавать табачные изделия. В то же время, продажа вейпов этот закон не ограничивает. Таким образом власти Новой Зеландии пытаются «освободиться от табачного дыма» к 2025 году.
Сигареты можно будет приобрести только в специализированных магазинах, количество которых будет сокращено в шесть раз (с 6 тысяч до 600) по всей стране. Кроме того, в сигаретах сильно снизят разрешенное количество никотина.
Это значит, что людям, родившимся с 1 января 2009 и позже, вообще не будут продавать табачные изделия. В то же время, продажа вейпов этот закон не ограничивает. Таким образом власти Новой Зеландии пытаются «освободиться от табачного дыма» к 2025 году.
Сигареты можно будет приобрести только в специализированных магазинах, количество которых будет сокращено в шесть раз (с 6 тысяч до 600) по всей стране. Кроме того, в сигаретах сильно снизят разрешенное количество никотина.
В Минздраве Новой Зеландии считают, что борьба с табаком работает, цитирует The Guardian. Количество курильщиков упало до самых низких показателей за всю историю наблюдений. Несмотря на это, выросло количество «вейперов»: 8,3% взрослых в 2022 году по сравнению с 6,2% в 2021-м.
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