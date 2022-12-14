Новая Зеландия первой в мире запретит курение для следующего поколения

16:01 13 декабря Киев, Украина





Это значит, что людям, родившимся с 1 января 2009 и позже, вообще не будут продавать табачные изделия. В то же время, продажа вейпов этот закон не ограничивает. Таким образом власти Новой Зеландии пытаются «освободиться от табачного дыма» к 2025 году.



Сигареты можно будет приобрести только в специализированных магазинах, количество которых будет сокращено в шесть раз (с 6 тысяч до 600) по всей стране. Кроме того, в сигаретах сильно снизят разрешенное количество никотина. Новая Зеландия первой в мире одобрила закон , который с 2023 года запретит курение для следующего поколения, пишет The Guardian.Это значит, что людям, родившимся с 1 января 2009 и позже, вообще не будут продавать табачные изделия. В то же время, продажа вейпов этот закон не ограничивает. Таким образом власти Новой Зеландии пытаются «освободиться от табачного дыма» к 2025 году.Сигареты можно будет приобрести только в специализированных магазинах, количество которых будет сокращено в шесть раз (с 6 тысяч до 600) по всей стране. Кроме того, в сигаретах сильно снизят разрешенное количество никотина.

«Тысячи людей будут жить более долгие и здоровые жизни, а система здравоохранения станет на 5 миллиардов долларов лучше, ведь не придется лечить болезни, вызывающие курение: многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации», – отметила заместитель министра здравоохранения Айша Верралл.

В Минздраве Новой Зеландии считают, что борьба с табаком работает, цитирует The Guardian. Количество курильщиков упало до самых низких показателей за всю историю наблюдений. Несмотря на это, выросло количество «вейперов»: 8,3% взрослых в 2022 году по сравнению с 6,2% в 2021-м.