Новая Зеландия отправит новый пакет военной помощи Украине

08:33 15 августа Киев, Украина

Новая Зеландия готовит для Украины новый пакет военной помощи.

О размере помощи в понедельник, 15 августа, объявят министр обороны страны Пени Энаре и главнокомандующий Силами обороны маршал авиации Кевин Шорт, сообщает The New Zealand Herald.



Отмечается, что в феврале и марте 2022 года правительство Новой Зеландии объявило о выделении нескольких миллионов долларов Гуманитарному фонду ООН для Украины и Агентству ООН по делам беженцев.



В марте была отправлена военная помощь на сумму пять млн долларов, в состав которой вошли бронежилеты, шлемы и разгрузка.



В апреле правительство страны направило в Европу на два месяца транспортный самолет C-130H Hercules и 50 человек вспомогательного персонала, а также выделило еще 13 миллионов долларов на военную, гуманитарную и юридическую поддержку.



Кроме того, для поддержки международного координационного центра помощи украинским беженцам в Германии была направлена отдельная группа специалистов по логистике Сил обороны из восьми человек.



А в мае до 30 военнослужащих Сил обороны были отправлены в Соединенное Королевство для помощи в обучении украинских военнослужащих работе с легкими полевыми орудиями L119 калибра 105 мм.



В июне Новая Зеландия выделила еще 4,5 миллиона долларов на приобретение для украинской армии дополнительного нелетального оборудования и предметов снабжения.