Новая посол США приедет в Нигер, где произошел переворот

Новая посол США Кэтлин Фицгиббон на этой неделе приедет в столицу Нигера Ниамея, несмотря на произошедший в стране государственный переворот, и попытается встретиться с президентом Мохамедом Базумом.
Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател на пресс-брифинге в среду.
По словам Пателла, Фицгиббон прибудет в Нигер, чтобы возглавить миссию в критическое время, поддержать американскую общину и координировать усилия правительства США в стране.
Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател на пресс-брифинге в среду.
По словам Пателла, Фицгиббон прибудет в Нигер, чтобы возглавить миссию в критическое время, поддержать американскую общину и координировать усилия правительства США в стране.
В ответ на вопрос о прибытии посла в Нигер, несмотря на опасность, Пател отметил, что никаких проблем на этот счет нет. Он добавил, что это – «сигнал того, что Соединенные Штаты продолжают участвовать в урегулировании ситуации».
Пател подчеркнул, что американская позиция по госперевороту в Нигере остается неизменной: США стремятся увольнения президента Нигера Мохаммеда Базума и его семьи и надеются, что ради этого Кэтлин Фицгиббон сможет встретиться с ними.
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