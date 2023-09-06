Новая посол США приедет в Нигер, где произошел переворот

14:30 17 августа Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател на пресс-брифинге в среду.



По словам Пателла, Фицгиббон прибудет в Нигер, чтобы возглавить миссию в критическое время, поддержать американскую общину и координировать усилия правительства США в стране. Новая посол США Кэтлин Фицгиббон на этой неделе приедет в столицу Нигера Ниамея, несмотря на произошедший в стране государственный переворот, и попытается встретиться с президентом Мохамедом Базумом.Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател на пресс-брифинге в среду.По словам Пателла, Фицгиббон прибудет в Нигер, чтобы возглавить миссию в критическое время, поддержать американскую общину и координировать усилия правительства США в стране.

«Мы остаемся преданными сотрудничеству с африканскими партнерами в целях содействия безопасности, стабильности и демократическому управлению в Сахеле, и посол Фицгиббон будет неотъемлемой частью этого процесса», — подчеркнул Пател.

В ответ на вопрос о прибытии посла в Нигер, несмотря на опасность, Пател отметил, что никаких проблем на этот счет нет. Он добавил, что это – «сигнал того, что Соединенные Штаты продолжают участвовать в урегулировании ситуации».



Пател подчеркнул, что американская позиция по госперевороту в Нигере остается неизменной: США стремятся увольнения президента Нигера Мохаммеда Базума и его семьи и надеются, что ради этого Кэтлин Фицгиббон сможет встретиться с ними.