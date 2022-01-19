Норвежский суд начал рассмотрение просьбы о досрочном освобождении террориста Брейвика

В Норвегии суд начал слушание о досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика, виновного в смерти 77 и ранении 151 человека.
Об этом сообщает издание VG.
Брейвик отсидел 10 из 21 приговоренного ему года наказания, а потому, согласно законодательству Норвегии, имеет право на досрочное увольнение.
Судьи, вынося приговор в 2011 году, предусмотрели возможность продления срока для террориста неограниченное количество раз, ведь Брейвик, по мнению прокуратуры, будет представлять опасность и после его отбытия. Эти же аргументы прокуроры привели и при рассмотрении просьбы о досрочном увольнении.
На заседание, которое проходило в городе Шиен, Брейвик пришел с листами, прицепленными к костюму и портфелю, на которых было напечатано "Прекратите свой геноцид против наших белых наций".
Также он показал пальцами знак "ОК", который исследователи считают символом ненависти, демонстрирующим превосходство белой расы, и поднял руку в нацистском поздравлении, обращаясь к судье.
Рассмотрение просьбы Брейвика о досрочном освобождении будет продолжаться не менее четырех дней, однако в случае его отклонения он может подать еще одно, но через год. Эту возможность он получил в 2017 году, когда сменил имя на Фетольф Хансен.
Ранее Брейвик безрезультатно жаловался в ЕСПЧ на якобы "бесчеловечные" условия в норвежской тюрьме, унижающие его достоинство. Террорист утверждал, что изоляция в одиночной камере площадью 31,5 квадратного метра нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.
В тюрьме у Брейвика есть доступ к книгам, он заочно закончил отделение факультета политологии университета в Осло и написал мемуары.
Об этом сообщает издание VG.
Брейвик отсидел 10 из 21 приговоренного ему года наказания, а потому, согласно законодательству Норвегии, имеет право на досрочное увольнение.
Судьи, вынося приговор в 2011 году, предусмотрели возможность продления срока для террориста неограниченное количество раз, ведь Брейвик, по мнению прокуратуры, будет представлять опасность и после его отбытия. Эти же аргументы прокуроры привели и при рассмотрении просьбы о досрочном увольнении.
На заседание, которое проходило в городе Шиен, Брейвик пришел с листами, прицепленными к костюму и портфелю, на которых было напечатано "Прекратите свой геноцид против наших белых наций".
Также он показал пальцами знак "ОК", который исследователи считают символом ненависти, демонстрирующим превосходство белой расы, и поднял руку в нацистском поздравлении, обращаясь к судье.
Рассмотрение просьбы Брейвика о досрочном освобождении будет продолжаться не менее четырех дней, однако в случае его отклонения он может подать еще одно, но через год. Эту возможность он получил в 2017 году, когда сменил имя на Фетольф Хансен.
Ранее Брейвик безрезультатно жаловался в ЕСПЧ на якобы "бесчеловечные" условия в норвежской тюрьме, унижающие его достоинство. Террорист утверждал, что изоляция в одиночной камере площадью 31,5 квадратного метра нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.
В тюрьме у Брейвика есть доступ к книгам, он заочно закончил отделение факультета политологии университета в Осло и написал мемуары.
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