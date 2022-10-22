Норвежская полиция арестовала очередного российского "туриста" с дроном

10:00 22 октября Киев, Украина

Норвежская полиция арестовала еще одного россиянина, который запускал дрон, несмотря на запрет. Об этом сообщает BBC.

Гражданин рф был задержан в четверг вечером, 20 октября. В субботу, 22 октября, суд определит ему меру пресечения.

Норвегия подозревает, что часть задержанных россиян вела съемки важных объектов.

В настоящее время россиянам в Норвегии запрещено управлять дронами.

Норвежские власти в феврале, закрывая вместе со всей Европой воздушное пространство для россии, распространили запрет и на управление беспилотными аппаратами.

В МИД рф отреагировали на происшествие и назвали задержанных россиян "туристами".

Как уже сообщалось ранее, сына близкого соратника президента россии Владимира путина арестовала норвежская полиция. Он запускал дрон над островом Шпицберген, где это запрещено. Позже стало известно, что речь идет об Андрее Якунине.