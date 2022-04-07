Норвежская медиакомпания Amedia ушла из россии

17:53 05 апреля Киев, Украина





Компания решила передать сеть своих типографий «Прайм Принт» в управление главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову. Он получит полный контроль над деятельностью четырех типографий, на одной из которых издавалась



Дмитрий Муратов поблагодарил Amedia за это решение Норвежская медиакомпания Amedia объявила о сворачивании полиграфического бизнеса в России из-за войны в Украине.Компания решила передать сеть своих типографий «Прайм Принт» в управление главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову. Он получит полный контроль над деятельностью четырех типографий, на одной из которых издавалась «Новая газета» . Судьба еще двух типографий, в которых Amedia не владеет долей в 100%, будет решена совместно с российскими миноритарными акционерами.Дмитрий Муратов поблагодарил Amedia за это решение

"Мы, Дмитрий Муратов и «Новая газета», с огромной благодарностью принимаем этот потрясающий актив. Мы глубоко благодарны «Амедиа». Мы сохраним рабочие места, прекрасные команды типографий. Нами будет при необходимости найден достойный покупатель. Все средства до копейки пойдут на поддержание независимых медиа, и, конечно, нашей газеты. Независимые медиа — противоядие от войны. Мы за мир и прекращение боевых действий на территории Украины. Мы за гуманитарные коридоры, гуманитарную помощь, срочный обмен пленными и телами погибших. Нобелевская медаль выставлена нами при поддержке Нобелевского комитета на аукцион в пользу беженцев. И спасибо, «Амедиа»!"