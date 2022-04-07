Норвежская медиакомпания Amedia ушла из россии

Норвежская медиакомпания Amedia объявила о сворачивании полиграфического бизнеса в России из-за войны в Украине.
Компания решила передать сеть своих типографий «Прайм Принт» в управление главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову. Он получит полный контроль над деятельностью четырех типографий, на одной из которых издавалась «Новая газета». Судьба еще двух типографий, в которых Amedia не владеет долей в 100%, будет решена совместно с российскими миноритарными акционерами.
Дмитрий Муратов поблагодарил Amedia за это решение
Компания решила передать сеть своих типографий «Прайм Принт» в управление главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову. Он получит полный контроль над деятельностью четырех типографий, на одной из которых издавалась «Новая газета». Судьба еще двух типографий, в которых Amedia не владеет долей в 100%, будет решена совместно с российскими миноритарными акционерами.
Дмитрий Муратов поблагодарил Amedia за это решение
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