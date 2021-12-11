Норвегия закрыла свои порты для круизных лайнеров

Стремясь защитить население страны от потенциальной угрозы пандемии, правительство Норвегии ввело во всех морских портах страны запрет на прием тех лайнеров, которые имеют на борту больше ста пассажиров. Такие меры безопасности введены, для начала, на половину месяца. При этом ограничение не будет касаться международных и внутренних паромов.

Это решение было принято после вспышки коронавируса на борту круизного лайнера MS Roald Amundsen компании Hurtigruten, где инфицировалось не менее пяти пассажиров и 36 членов экипажа. Сейчас они находятся в больнице города Тромсе, где также стоит лайнер.

Власти города призвали всех, кто находился на борту корабля и контактировал с пассажирами и членами экипажа, связаться с больницами.

В Министерстве здравоохранения страны предполагают, что вирус мог быть разнесен с лайнера в десятках городов и сел вдоль западного побережья Норвегии. В общем, угрозой заражения могли быть затронуты 69 населенных пунктов.

Напомним, в конце мая власти Норвегии заявили о бесполезности введения карантина.

Тем временем в Греции с августа разрешили возобновить круизы на крупных лайнерах.