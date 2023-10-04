Норвегия выделит 15 млрд крон для своей обороны и поддержки Украины

18:19 04 октября Киев, Украина

Правительство Норвегии намерено увеличить оборонный бюджет страны на сумму в 15 миллиардов крон, что приближенно равняется 1,7 миллиарда долларов. Часть средств будет выделена для помощи Украине.

Этот шаг объявил премьер-министр Норвегии, Йонас Гар Стере, как сообщает BNN Breaking.

Этот амбициозный план предусматривает увеличение оборонного бюджета Норвегии на 20% по сравнению с текущим финансовым годом. Предполагается, что бюджет в размере 90,8 миллиарда крон, что приближенно составляет 10,2 миллиарда долларов, на 2024 год будет распределен по трём основным направлениям: усиление оборонного потенциала страны, оказание поддержки Украине и укрепление обороноспособности Норвегии.

Этот шаг подчеркивает готовность Норвегии не только к укреплению своей собственной обороноспособности, но и к активной роли в международных усилиях в поддержку Украины и обеспечение мира и безопасности в регионе.