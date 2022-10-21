Норвегия приостановила рассмотрение заявок россиян на получение убежища

Иммиграционное управление Норвегии считает что для русских эмигрантов нужно разработать отдельную процедуру.
Об этом сообщает телеканал TV2.
По данным норвежского иммиграционного управления, до конца сентября 244 россиянина прибыли в страну для получения убежища, еще несколько десятков - в частности уклонисты от мобилизации - сделали это позже.
Представительница управления Венче Фоне объясняет: в Норвегии пока не рассматривают заявки россиян, ожидая, когда Европейский Союз согласует единую политику в этом направлении.
Об этом сообщает телеканал TV2.
По данным норвежского иммиграционного управления, до конца сентября 244 россиянина прибыли в страну для получения убежища, еще несколько десятков - в частности уклонисты от мобилизации - сделали это позже.
Представительница управления Венче Фоне объясняет: в Норвегии пока не рассматривают заявки россиян, ожидая, когда Европейский Союз согласует единую политику в этом направлении.
Уклонение от военной службы само по себе не является основанием для получения убежища в Норвегии, но существуют исключения из правила - например, если это означает, что человек не будет участвовать в военных преступлениях или преступлениях против человечности.
Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии Эмилие Мель считает, что иммиграционное управление действует в соответствии с законодательством: "Граждане россии имеют право подаваться на убежище на таких же условиях, как и все остальные, и именно управление иммиграции решает, как с ними следует обращаться".
Как известно, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину в Европейском Союзе продолжаются дискуссии о том, продолжать ли пускать россиян. Некоторые государства - преимущественно Польша и страны Балтии - утверждают, что граждане рф могут быть угрозой национальной безопасности. Другие, в частности Германия, выражают более мягкую позицию.
За последние недели в Норвегии произошло несколько задержаний граждан россии, которые осуществляли подозрительную фотосъемку, в том числе с беспилотников. Неофициально сообщают, что один из задержанных, возможно - сын близкого соратника президента россии владимира путина.
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