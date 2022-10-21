Норвегия приостановила рассмотрение заявок россиян на получение убежища

08:42 21 октября Киев, Украина

Иммиграционное управление Норвегии считает что для русских эмигрантов нужно разработать отдельную процедуру.



Об этом сообщает телеканал TV2.



По данным норвежского иммиграционного управления, до конца сентября 244 россиянина прибыли в страну для получения убежища, еще несколько десятков - в частности уклонисты от мобилизации - сделали это позже.



Представительница управления Венче Фоне объясняет: в Норвегии пока не рассматривают заявки россиян, ожидая, когда Европейский Союз согласует единую политику в этом направлении.

"Это очень сложная и требовательная ситуация, в которой мы должны осуществить тщательную оценку. Мы стремимся к сотрудничеству и хотим увидеть, как это будет происходить в остальной Европе", - говорит Фоне.