Норвегия при необходимости закроет границу для россиян

Норвегия при необходимости ограничит въезд для российских туристов. Закрыть границы смогут в оперативном режиме.
Об этом заявила министр юстиции Норвегии Эмили Мель, сообщает Reuters.
Мель отметила, что Норвегия может ввести запрет для россиян аналогичный тому, который на этой неделе ввела Финляндия.
Кроме того, министр заявила, что Норвегия будет более усиленно охранять границы. Так, там разместят вертолет с датчиками, поскольку теперь существует повышенный риск незаконного пересечения границы на фоне мобилизации в россии.
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