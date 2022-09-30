Норвегия при необходимости закроет границу для россиян

17:35 30 сентября Киев, Украина

Норвегия при необходимости ограничит въезд для российских туристов. Закрыть границы смогут в оперативном режиме.



Об этом заявила министр юстиции Норвегии Эмили Мель, сообщает Reuters.



Мель отметила, что Норвегия может ввести запрет для россиян аналогичный тому, который на этой неделе ввела Финляндия.

"При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в короткие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибыло немного людей, и здесь ситуация иная", - заявила министр.



Кроме того, министр заявила, что Норвегия будет более усиленно охранять границы. Так, там разместят вертолет с датчиками, поскольку теперь существует повышенный риск незаконного пересечения границы на фоне мобилизации в россии.