Норвегия повысит уровень боевой готовности из-за войны рф в Украине

19:59 31 октября Киев, Украина

Норвегия приведет вооруженные силы в повышенный уровень боевой готовности с 1 ноября. Власти страны объявили, что выделят больше личного состава на оперативные задачи из-за войны в Украине.

«Это самая серьезная ситуация в области безопасности за несколько десятилетий. Нет никаких признаков того, что россия распространит боевые действия на другие страны, но усиление напряженности делает нас более уязвимыми для [военных] угроз, разведывательных операций и кампаний влияния», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Йонас Гар Штере.

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, вооруженные силы будут тратить меньше времени на подготовку и больше на выполнение оперативных задач. Внутренняя гвардия и силы быстрой мобилизации также будут играть более активную роль. Военно-воздушные силы отменили учения в США с использованием своих истребителей F35, предпочтя оставить их в Норвегии, заявил глава вооруженных сил генерал Эйрик Кристофферсен. Также Осло раньше, чем планировалось, введет в регулярную эксплуатацию новый парк морских патрульных самолетов P-8 Poseidon для охоты за подводными лодками.

«Мы ожидаем, что эта ситуация продлится как минимум один год», — полагает Кристофферсен.

Норвегия делит почти 200-километровую сухопутную границу с россией, а также обширную морскую границу. Страна также является крупнейшим экспортером природного газа в Европейский Союз, на долю которого приходится около четверти всего импорта ЕС после сокращения поставок из россии. Уровень боевой готовности, на котором действуют военные, засекречен. Правительство также отказалось сообщить другие подробности.