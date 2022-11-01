Норвегия повысит уровень боевой готовности из-за войны рф в Украине

Норвегия приведет вооруженные силы в повышенный уровень боевой готовности с 1 ноября. Власти страны объявили, что выделят больше личного состава на оперативные задачи из-за войны в Украине.
Об этом сообщает Reuters.
По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, вооруженные силы будут тратить меньше времени на подготовку и больше на выполнение оперативных задач. Внутренняя гвардия и силы быстрой мобилизации также будут играть более активную роль. Военно-воздушные силы отменили учения в США с использованием своих истребителей F35, предпочтя оставить их в Норвегии, заявил глава вооруженных сил генерал Эйрик Кристофферсен. Также Осло раньше, чем планировалось, введет в регулярную эксплуатацию новый парк морских патрульных самолетов P-8 Poseidon для охоты за подводными лодками.
Норвегия делит почти 200-километровую сухопутную границу с россией, а также обширную морскую границу. Страна также является крупнейшим экспортером природного газа в Европейский Союз, на долю которого приходится около четверти всего импорта ЕС после сокращения поставок из россии. Уровень боевой готовности, на котором действуют военные, засекречен. Правительство также отказалось сообщить другие подробности.
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