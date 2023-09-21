Норвегия ограничит въезд автомобилей с российской регистрацией

07:31 21 сентября Киев, Украина

Министерство иностранных дел Норвегии готовит новые правила, которые ограничат въезд и использование в стране зарегистрированных в России автомобилей.

Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.

"Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на въезд и использование в Норвегии автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы рассматриваем, как это сделать, и скоро вернемся с эффективными мерами", - заявил госсекретарь Норвегии Эйвинд Вад Петерссон.

Сейчас в Норвегии действует запрет на импорт автомобилей с российской регистрацией, но россияне пока могут въезжать в страну на своих авто.



Решение основывается на разъяснении Европейской комиссии. Запретив въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в россии, ЕК стремится предотвратить уклонение от санкций ЕС.

Напомним, с 12 сентября гражданам с зарегистрированными в россии транспортными средствами запретили въезд в ЕС через границы с Латвией. Литва также сообщила, что не будет пускать автомобили с российскими номерами, кроме следующих в Калининград.



13 сентября Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами российской федерации.



С 16 сентября въезд российских легковых автомобилей запретила Финляндия. С 17 сентября запрет ввела Польша.