Норвегия ограничит въезд автомобилей с российской регистрацией

Министерство иностранных дел Норвегии готовит новые правила, которые ограничат въезд и использование в стране зарегистрированных в России автомобилей.
Об этом сообщает норвежский вещатель NRK.
Сейчас в Норвегии действует запрет на импорт автомобилей с российской регистрацией, но россияне пока могут въезжать в страну на своих авто.
Решение основывается на разъяснении Европейской комиссии. Запретив въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в россии, ЕК стремится предотвратить уклонение от санкций ЕС.
Напомним, с 12 сентября гражданам с зарегистрированными в россии транспортными средствами запретили въезд в ЕС через границы с Латвией. Литва также сообщила, что не будет пускать автомобили с российскими номерами, кроме следующих в Калининград.
13 сентября Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами российской федерации.
С 16 сентября въезд российских легковых автомобилей запретила Финляндия. С 17 сентября запрет ввела Польша.
13 сентября Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами российской федерации.
С 16 сентября въезд российских легковых автомобилей запретила Финляндия. С 17 сентября запрет ввела Польша.
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