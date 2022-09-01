Норвегия направит своих инструкторов в Британию для обучения ВСУ

19:27 11 августа Киев, Украина

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм заявил, что страна присоединится к программе обучения украинских военнослужащих в Великобритании.



Об этом сообщает NRK.

"Украинские силы остро нуждаются в дополнительной подготовке и обучении. Норвегия положительно относится к британской инициативе по обучению украинских солдат в Великобритании. Мы будем участвовать с инструкторами в этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны", - отметил он.

Программа будет проходить в течение 2022 года. В общей сложности планируется обеспечить базовую военную подготовку до 10 000 украинских добровольцев.



Ранее сообщалось, что военные инструкторы из Финляндии тоже примут участие в обучении бойцов ВСУ в Британии. Кроме того, Дания тоже будет обучать украинских военных вместе с британцами