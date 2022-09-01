Норвегия направит своих инструкторов в Британию для обучения ВСУ

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм заявил, что страна присоединится к программе обучения украинских военнослужащих в Великобритании.
Об этом сообщает NRK.
Программа будет проходить в течение 2022 года. В общей сложности планируется обеспечить базовую военную подготовку до 10 000 украинских добровольцев.
Ранее сообщалось, что военные инструкторы из Финляндии тоже примут участие в обучении бойцов ВСУ в Британии. Кроме того, Дания тоже будет обучать украинских военных вместе с британцами
Ранее сообщалось, что военные инструкторы из Финляндии тоже примут участие в обучении бойцов ВСУ в Британии. Кроме того, Дания тоже будет обучать украинских военных вместе с британцами
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