Норвегия вложит 12,5 млрд крон в современные системы ПВО

15:10 15 ноября Киев, Украина

Норвегия решила вложить 12,5 миллиарда крон (1,15 миллиарда долларов) в новые системы противовоздушной обороны (ПВО), что стало крупнейшей инвестицией в этой сфере за последние 30 лет, по информации, опубликованной на официальном сайте норвежского правительства в среду, 15 ноября.

"Правительство выделит 12,5 миллиарда крон на укрепление противовоздушной обороны Норвегии, что является крупнейшей инвестицией в эту область за последние три десятилетия... В планах правительства — инвестиции в новые современные ракеты для улучшения существующей противовоздушной обороны. Кроме того, запланирована замена всей техники ПВО, предоставленной ранее Украине",- согласно официальному заявлению.

Министр обороны страны Бьорн Арильд Грам отметил, что Норвегия шагнет вперед к следующему поколению ПВО. В представленном правительством пакете заявлено о включении ракет различной дальности, пусковых установок и четырех центров управления к зенитным ракетным системам NASAMS.



Ожидается, что обновление противовоздушной обороны может быть завершено в 2024 и 2025 годах, а поставки систем NASAMS могут начаться в 2026 году, а новых ракет - в 2028 году. Эти инвестиции подлежат одобрению парламента страны.