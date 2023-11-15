Норвегия вложит 12,5 млрд крон в современные системы ПВО

Норвегия решила вложить 12,5 миллиарда крон (1,15 миллиарда долларов) в новые системы противовоздушной обороны (ПВО), что стало крупнейшей инвестицией в этой сфере за последние 30 лет, по информации, опубликованной на официальном сайте норвежского правительства в среду, 15 ноября.
Министр обороны страны Бьорн Арильд Грам отметил, что Норвегия шагнет вперед к следующему поколению ПВО. В представленном правительством пакете заявлено о включении ракет различной дальности, пусковых установок и четырех центров управления к зенитным ракетным системам NASAMS.
Ожидается, что обновление противовоздушной обороны может быть завершено в 2024 и 2025 годах, а поставки систем NASAMS могут начаться в 2026 году, а новых ракет - в 2028 году. Эти инвестиции подлежат одобрению парламента страны.
Ожидается, что обновление противовоздушной обороны может быть завершено в 2024 и 2025 годах, а поставки систем NASAMS могут начаться в 2026 году, а новых ракет - в 2028 году. Эти инвестиции подлежат одобрению парламента страны.
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