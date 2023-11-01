Ночью на еврейском кладбище Вены произошел пожар и нарисовали свастику

17:56 01 ноября Киев, Украина

Лидер еврейской общины Австрии, Оскар Дойч, сообщил, что в среду ночью на еврейской части центрального кладбища Вены произошел пожар, а также была нарисована свастика на внешних стенах кладбища.

Согласно информации от Associated Press, пожар охватил входной вестибюль в церемониальном зале, но к счастью никто не пострадал. Пожарная служба и полиция уже начали расследование этого инцидента.

Представитель пожарной службы, Геральд Шимпф, отметил, что всё указывает на то, что пожар возник ночью, и к моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь был почти полностью потушен.

В ответ на этот инцидент, канцлер Австрии, Карл Негаммер, опубликовал сообщение на Twitter, где он решительно осудил нападение на еврейское кладбище. Он подчеркнул, что в австрийском обществе нет места антисемитизму и выразил надежду на быстрое нахождение виновных.