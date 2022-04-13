"Ночные волки" Путина собираются в оккупированный Донецк "развлекать" террористов
18:58 14 июля Киев, Украина
Байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" из-за плохой эпидемиологической ситуации в Севастополе, решили провести в оккупированном Донецке
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Об этом сообщил главарь байк-клуба Александр Залдостанов (Хирург).
"Нами принято решение о переносе места проведения байк-шоу из Севастополя в Донецк. Сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации властей Севастополя, другое решение невозможно. В Донецке байк-шоу пройдет впервые…
Для нас отмена байк-шоу в Севастополе стала печальной новостью, так как много времени, много усилий и вдохновения было потрачено на подготовку…
Сейчас мы объявили перенос мероприятия туда, где оно наиболее необходимо, ожидаемо и где есть возможность его проведения", заявил Хирург.
По его словам, байк-шоу пройдет в Донецке 11 сентября и "будет приурочено ко Дню освобождения города".
Хирург заявил, что они уже достигли соответствующих договоренностей с главарем "ДНР".
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