"Ночные волки" Путина собираются в оккупированный Донецк "развлекать" террористов

Об этом сообщил главарь байк-клуба Александр Залдостанов (Хирург).

"Нами принято решение о переносе места проведения байк-шоу из Севастополя в Донецк. Сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию и рекомендации властей Севастополя, другое решение невозможно. В Донецке байк-шоу пройдет впервые…



Для нас отмена байк-шоу в Севастополе стала печальной новостью, так как много времени, много усилий и вдохновения было потрачено на подготовку…



Сейчас мы объявили перенос мероприятия туда, где оно наиболее необходимо, ожидаемо и где есть возможность его проведения", заявил Хирург.