Ночной рейд Израиля на севере Газы: удар по инфраструктуре и пунктам запусков ракет

Израильская армия провела ночной рейд на севере Сектора Газа в рамках подготовки к будущим боевым действиям.
Военные сообщили, что целью операции было обнаружение и нанесение ударов по террористам, их инфраструктуре и пунктам запуска противотанковых ракет.
Военные сообщили, что целью операции было обнаружение и нанесение ударов по террористам, их инфраструктуре и пунктам запуска противотанковых ракет.
После выполнения задач военные вернулись на израильскую территорию.
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