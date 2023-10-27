Ночной рейд Израиля на севере Газы: удар по инфраструктуре и пунктам запусков ракет

13:00 26 октября Киев, Украина

Израильская армия провела ночной рейд на севере Сектора Газа в рамках подготовки к будущим боевым действиям.

Военные сообщили, что целью операции было обнаружение и нанесение ударов по террористам, их инфраструктуре и пунктам запуска противотанковых ракет.
"Ночью Армия обороны Израиля совершила целенаправленный рейд с использованием танков на севере Сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий", - говорится в сообщении израильских военных в телеграмме.
После выполнения задач военные вернулись на израильскую территорию.