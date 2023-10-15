Ночная атака беспилотников на Курскую и Белгородскую области

10:57 15 октября Киев, Украина

О массированной атаке беспилотников (БПЛА) ночью 15 октября заявило минобороны рф по его каналу в Telegram. При этом утверждается, что силами ПВО якобы перехвачено 27 беспилотников, из которых 18 – над Курской и 2 – над Белгородской областью.

О нескольких взрывах, которые раздалось в ночь на 15 октября в российском Курске, сообщает местный Telegram-канал Курский Бомонд.

По меньшей мере, четыре серии взрывов слышали местные жители. В частности, последние звучали в 23:23.

Губернатор Курской области Руслан Старовойтов заявил о "работе российского ПВО по беспилотникам".

Впоследствии он распространил сообщение о якобы сбитии 12 БПЛА, "запущенных со стороны Украины".

По его словам, в самом Курске и селе Зорино зафиксировано падение обломков. Он также традиционно заявил, что пострадавших якобы "нет".

Как известно, 26 сентября семь населенных пунктов в Курской области остались без электроснабжения из-за атаки на подстанцию в Кореневском районе, а 29 сентября была поражена подстанция в Беловском районе.

"Блекаут" в Курской области 5 октября устроила СБУ. Отмечается, что спецоперация оставила без электроэнергии военные объекты врага, подключенные к электроподстанциям в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково.