Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме

15:31 06 ноября Киев, Украина

Лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница Наргес Мохаммади в понедельник, 6 ноября, начала голодовку в тюрьме. Среди причин голодовки — то, что ей вместе с другими заключенными не оказывают медицинскую помощь, а также протест против обязательного ношения хиджаба женщинами в стране.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на группу поддержки правозащитницы.



О голодании Мохаммади сообщила своей семье в письме, отправленном из тюрьмы. В нем говорится, что она и ее адвокат в течение нескольких недель добивались перевода правозащитницы в специализированную больницу для лечения сердца и легких.



В сообщении не уточнялось, какими именно заболеваниями страдает Мохаммади. При этом известно, что ей производили эхокардиограмму сердца.

"Наргес сегодня объявила голодовку... в знак протеста против двух вещей. Это политика Исламской Республики по задержке и пренебрежению медицинской помощью больным заключенным, что приводит к потере здоровья и жизни людей. А также политика "смерти" или ношения хиджаба "для иранских женщин", — говорится в заявлении.

В нем добавляется, что Исламская Республика несет ответственность за все, что случится с правозащитницей.



Иранские официальные лица и подконтрольная государству телевизионная сеть на момент публикации не признали голодовку Мохаммади, что является обычной практикой в случаях с активистами в Иране. Миссия Ирана в ООН также на то время не ответила на запрос о комментарии.



Что известно о присуждении Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади

Нобелевский фонд в пятницу, 6 октября, объявил лауреата Нобелевской премии по миру 2023 года. Премию получила Наргес Мохамади из Ирана за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех.