Nintendo полностью прекращает свою деятельность на российском рынке

18:12 01 июня Киев, Украина

Японский разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo объявил о окончательном прекращении своей деятельности на российском рынке. Это решение было подтверждено пресс-службой компании.



Согласно официальному заявлению, в начале 2022 года Nintendo временно прекратила поставки товаров в россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за проблем с обработкой транзакций в рублях через платежные сервисы.



В свете текущих экономических прогнозов и ситуации, связанной с российским рынком, компания Nintendo of Europe приняла окончательное решение о полном прекращении своей деятельности в россии.



Однако, в рамках выполнения своих обязательств перед российскими клиентами, российская версия Nintendo eShop будет продолжать работать в ограниченном режиме. С 31 мая 2023 года российские пользователи существующих учетных записей Nintendo смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент.

В то же время, создание новых учетных записей Nintendo с указанием россии в качестве страны будет невозможно, как указано в официальном сообщении компании.



Кроме того, для обеспечения безопасности, все платежные данные, связанные с учетными записями Nintendo, такие как данные кредитных карт или данные учетной записи PayPal, будут удалены.



Это решение Nintendo оставляет фанатов компании в россии без возможности приобретать новые игры и контент из официального магазина компании, и может оказать влияние на игровую индустрию в стране.