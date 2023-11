Nike подал иск против New Balance и Skechers: обвинение в нарушении патентных прав

Компания Nike подала федеральный иск против своих конкурентов, New Balance и Skechers, обвиняя их в нарушении патентов, связанных с технологией Nike для производства верхней части кроссовок.Эту информацию сообщает Reuters.В иске утверждается, что несколько видов спортивной обуви от New Balance и Skechers неправомерно используют запатентованную технологию Nike под названием "Flyknit" для обуви, предназначенной для бега, футбола и баскетбола.В официальном заявлении от New Balance говорится, что компания "полностью уважает права интеллектуальной собственности своих конкурентов, но Nike не имеет эксклюзивных прав на разработку и производство обуви с использованием традиционных методов, которые применяются в отрасли уже десятилетиями".Технология Flyknit использует прочные волокна для создания легкой верхней части обуви с целевыми зонами поддержки, упругости и вентиляции. В иске утверждается, что эта запатентованная технология позволяет создавать высокоэффективные верхние части с меньшим количеством материалов и меньшими отходами.В рамках иска Nike просит суд возместить неуказанную сумму ущерба и вынести решение о постоянном запрете на нарушение патентов компанией New Balance и Skechers.