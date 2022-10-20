Никакой амнистии: на войну в Украину незаконно отправили более 10 тысяч российских заключенных

20:01 20 октября Киев, Украина

Российские власти незаконно отправили на войну в Украине уже более 10 000 заключенных, сообщил правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний.

По документам осужденных переводят в ростовскую колонию, на дележе же их отправляют в Украину в составе ЧВК «Вагнера», организатором которой недавно назвал себя питерский бизнесмен Евгений Пригожин.

«Наш источник в ФСИН сообщает, что никакого помилования на более чем 10 000 этапированных на войну нет. По документам все они осужденные, наряды на этапирование выписывает ФСИН, их переводят по документам в учреждения ГУФСИН Ростовской области (ИК-12), откуда уже идет отправка на войну на первую линию. Помилования будут оформлять на единицы выживших и получивших тяжелые ранения, в исключительных случаях».

Об этом говорится в комментарии на канале Gulagu.net в YouTube. Комментарий размещен под видео с логотипом Службы безопасности Украины с допросом человека, который называет себя одним из завербованных ЧВК «Вагнера» заключненным.

«Осужденный по ст.105 УК Селезнёв Владимир Валерьевич 1982 гр взят в плен и уже дал СБУ подробные показания о том, как Евгений Пригожин занимался наемничеством и совместно с ФСИН и МинОбороной рф вовлек заключенных без какой-либо тренировки в войну, бросив их на передовую в качестве живых мишеней», — пишет Gulagu.net.

Gulagu.net также опубликовал копию договора, который, по данным проекта, предлагают подписать заключенным перед отправкой на войну в Украину. В документе указано, что наниматель обязуется по истечении срока действия контракта подготовить и направить в уполномоченные

госорганы документы, необходимые для принятие решения об «амнистии».

Проект Gulagu.net основан отсидевшим в тюрьме и перебравшемся во Францию предпринимателем Владимиром Осечкиным для борьбы произволом в российских колониях и тюрьмах. Проект получил широкую известность после публикации видеозаписей на которых сотрудники ФСИН издеваются над осужденными, в т. ч. применяя к ним сексуальное насилие.