Никакой амнистии: на войну в Украину незаконно отправили более 10 тысяч российских заключенных

Российские власти незаконно отправили на войну в Украине уже более 10 000 заключенных, сообщил правозащитный проект Gulagu.net со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний.
По документам осужденных переводят в ростовскую колонию, на дележе же их отправляют в Украину в составе ЧВК «Вагнера», организатором которой недавно назвал себя питерский бизнесмен Евгений Пригожин.
Об этом говорится в комментарии на канале Gulagu.net в YouTube. Комментарий размещен под видео с логотипом Службы безопасности Украины с допросом человека, который называет себя одним из завербованных ЧВК «Вагнера» заключненным.
Gulagu.net также опубликовал копию договора, который, по данным проекта, предлагают подписать заключенным перед отправкой на войну в Украину. В документе указано, что наниматель обязуется по истечении срока действия контракта подготовить и направить в уполномоченные
госорганы документы, необходимые для принятие решения об «амнистии».
Проект Gulagu.net основан отсидевшим в тюрьме и перебравшемся во Францию предпринимателем Владимиром Осечкиным для борьбы произволом в российских колониях и тюрьмах. Проект получил широкую известность после публикации видеозаписей на которых сотрудники ФСИН издеваются над осужденными, в т. ч. применяя к ним сексуальное насилие.
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