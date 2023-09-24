Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, - Лавров

12:29 24 сентября Киев, Украина

Об отсутствии какой-либо логики в высказываниях министра иностранных дел россии Сергея Лаврова свидетельствует его заявление на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН. По его словам, а также по словам путина, россия, с одной стороны, якобы готова к переговорам по прекращению войны в Украине, но в то же время отказывается от каких-либо предложений по прекращению огня.

"Путин сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать. Потому что мы уже раз это рассмотрели, вы нас обманули", - сказал глава МИД.

Лавров также заявил, что формула мира Владимира Зеленского, предусматривающая вывод российских войск со всей международно-признанной территории Украины, якобы "не может быть реализована, все это знают".

По словам главы МИД рф, никто на Западе якобы не хочет всерьез показать понимание войны в Украине, и "если они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя".

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал Совбез ООН с участием Лаврова.

Австралия поддержала требование Украины лишить рф права вето в Совбезе ООН.