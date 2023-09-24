Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, - Лавров

Об отсутствии какой-либо логики в высказываниях министра иностранных дел россии Сергея Лаврова свидетельствует его заявление на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН. По его словам, а также по словам путина, россия, с одной стороны, якобы готова к переговорам по прекращению войны в Украине, но в то же время отказывается от каких-либо предложений по прекращению огня.
Лавров также заявил, что формула мира Владимира Зеленского, предусматривающая вывод российских войск со всей международно-признанной территории Украины, якобы "не может быть реализована, все это знают".
По словам главы МИД рф, никто на Западе якобы не хочет всерьез показать понимание войны в Украине, и "если они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя".
Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал Совбез ООН с участием Лаврова.
Австралия поддержала требование Украины лишить рф права вето в Совбезе ООН.
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