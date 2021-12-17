Ник Вуйчич выразил свою нетерпимость к гомосексуализму

Всемирно известный мотивационный спикер Ник Вуйчич обвиняется в нетерпимости к гомосексуалистам. Обвинения выдвинул его личный помощник Брэндон Шварц. Он рассказал о том, что после нескольких лет их дружеских отношений, Вуйчич прекратил их общение и избавился от Шварца, уволив его. Причиной увольнения послужила просочившаяся в соцсети информация о нетрадиционной ориентации Брэндона Шварца.

Шварц познакомился с Вуйчичем еще в 2013 году. По словам Шварца, Вуйчич был для него кумиром. В 2015 году он стал его личным помощником: купал его, одевал, помогал принимать пищу.

Уволенный помощник говорит, что знал о консервативных христианских взглядах Вуйчича и о том, что он высказывается против ЛГБТ, поэтому скрывал свою ориентацию.

Однако Вуйчич узнал о гомосексуальности Шварца после фотографии в поддержку ЛГБТ, которую тот опубликовал в соцсетях.

Тогда Шварц сказал, что готов уйти, если Вуйчич этого хочет: "Он сказал, что хочет. Я так и сделал". После увольнения Вуйчич порвал с ним все связи, а также отказался от совместной работы с благотворительным фондом его семьи.

Напомним, что ранее в Коста-Рике разрешили однополые браки. Страна стала первой в Центральной Америке, официально легализовавшей однополые браки. Пары специально ждали 12 часов ночи и заключали брак в первые минуты.

Также сообщалось, что в Северной Ирландии разрешили однополые браки. Первые однополые свадьбы прошли в Северной Ирландии в феврале - в неделю Дня святого Валентина.