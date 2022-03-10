Нидерланды выступили за легализацию эвтаназии для детей от 1 до 12 лет

06:47 15 Октябрь Киев, Украина

Сегодня в Нидерландах разрешена процедура эвтаназии для смертельно больных младенцев и детей от 12 лет. Но правительство страны хочет расширить список "нуждающихся" и утвердило план легализации эвтаназии для неизлечимо больных детей от одного до 12 лет.



Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Хуго де Йонга сообщает ВВС.



Сейчас в стране об эвтаназии могут попросить родители смертельно больных младенцев, а также дети от 12 лет (в этом случае согласие родителей также обязательно). Кроме того, помочь пациентам добровольно уйти из жизни с помощью медикаментов должны согласиться минимум двое врачей.



Отмечается, что вопрос разрешения эвтаназии детям от 1 до 12 лет оказался достаточно противоречивым и вызвал дискуссии в правительстве, которые продолжались в течение нескольких месяцев. Резко против, в частности, высказывались представители консервативных христианских партий.



Между тем министр МОЗ со ссылкой на "экспертное исследование" подчеркивает необходимость изменений в правилах относительно эвтаназии. По новому плану, врачи будут освобождены от уголовного преследования за проведение эвтаназии детям определенного возрастного диапазона.



По его словам, речь может идти об эвтаназии от 5 до 10 детей в год. Для ее проведения также потребуются согласия родителей, пациентов и нескольких врачей. Кроме того, процедуру позволят тем пациентам, которые имеют смертельную болезнь и нестерпимую боль.



Ожидается, что изменения будут введены в течение ближайших нескольких месяцев.