Нидерланды выступают за запрет на туристические визы для россиян

Правительство Нидерландов будет выступать за запрет на туристические визы для россиян на саммите министров иностранных дел ЕС в Праге 31 августа.
Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает RTL Nieuws.
По его словам, это ограничения на посещение россиян стран ЕС не касается других категорий виз. В частности, виз для обучения, посещения семьи, беженцев или для долгосрочного проживания.
Глава МИД Нидерландов также отметил, что не считает отмену туристических виз для россиян наказанием за войну.
Глава МИД Нидерландов также отметил, что не считает отмену туристических виз для россиян наказанием за войну.
По его словам, будет ли достигнуто соглашение в ЕС на запрет на туристические визы для граждан рф пока неизвестно, но Нидерланды надеются на единство в этом вопросе.
Министры иностранных дел европейских стран обсудят в Праге, следует ли ввести европейский запрет на въезд российских туристов уже 31 августа.
По подсчетам европейского агентства по охране границ Frontex, с начала российского вторжения в Украину в страны ЕС приехало около 1 миллиона россиян.
По подсчетам европейского агентства по охране границ Frontex, с начала российского вторжения в Украину в страны ЕС приехало около 1 миллиона россиян.
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