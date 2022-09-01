Нидерланды выступают за запрет на туристические визы для россиян

17:23 30 августа Киев, Украина

Правительство Нидерландов будет выступать за запрет на туристические визы для россиян на саммите министров иностранных дел ЕС в Праге 31 августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает RTL Nieuws.

"В Европе мы будем выступать за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы. Мы проводим четкое различие между туристическими визами и другими визами", — заявил Хукстра.

По его словам, это ограничения на посещение россиян стран ЕС не касается других категорий виз. В частности, виз для обучения, посещения семьи, беженцев или для долгосрочного проживания.



Глава МИД Нидерландов также отметил, что не считает отмену туристических виз для россиян наказанием за войну.

"Мы хотели бы провести разницу между российским государством и его гражданами. Но в то же время мы видим, что большинство приезжающих сюда людей — это богатые россияне, которые часто имеют связи с режимом", — добавил Хукстра.

По его словам, будет ли достигнуто соглашение в ЕС на запрет на туристические визы для граждан рф пока неизвестно, но Нидерланды надеются на единство в этом вопросе.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем выйти на запрет туристических виз и оставить другие визы нетронутыми. Есть страны, которые очень откровенны, а другие страны колеблются. Дипломатические усилия направлены на согласование запрета этих туристических виз", – добавил Хукстра.

Министры иностранных дел европейских стран обсудят в Праге, следует ли ввести европейский запрет на въезд российских туристов уже 31 августа.



По подсчетам европейского агентства по охране границ Frontex, с начала российского вторжения в Украину в страны ЕС приехало около 1 миллиона россиян.