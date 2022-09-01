Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи

Нидерланды выделят Украине пакет помощи более 80 миллионов евро.
Об этом сообщил Минобороны Нидерландов.
Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн. евро для реконструкции ряда городов. В частности, Херсона, Одессы и Николаева.
Еще 2,5 млн. евро будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.
Также 2 млн. евро поступят в Фонд ООН в поддержку жертв сексуального и гендерного насилия.
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